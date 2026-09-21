Chamoli News: 60 परिवारों को बांटीं सोलर लाइटें

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पोखरी (चमोली)। ग्राम पंचायत श्रीगढ़ में विधायक लखपत बुटोला ने विधायक निधि से 60 परिवारों को सोलर लाइटें उपलब्ध कराईं। ग्राम प्रधान कल्पना देवी ने ग्रामीणों को यह लाइटें बांटी। उन्होंने बताया कि आए दिन बिजली सप्लाई बाधित होने से लोग अक्सर परेशान रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। सोलर लाइटें मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर मदन बर्त्वाल, भगत सिंह, चंद्र सिंह, महावीर सिंह, जोत सिंह, मदन सिंह, महिला मंगल दल अध्यक्ष लीला देवी, रजनी देवी आदि मौजूद रहे। संवाद

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