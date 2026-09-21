Chamoli News: गैरसैंण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रदर्शन

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गैरसैंण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में 13 सूत्री मांगों के लिए एक घंटे तक प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा।कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट और कार्यकर्ताओं ने सीएचसी गैरसैंण में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था सुनिश्चित करने, उपजिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती आदि की मांग उठाई। पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस सचिव मुकेश नेगी ने सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बारह बजे तक धरना देने के बाद कार्यकर्ताओं ने झंडे और तख्तियों के साथ रैली भी निकाली। इस दौरान नगर अध्यक्ष कुंवर सिंह रावत, कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, मोहन पंत, जगदीश ढौंडियाल, संजय कुमार, सोबन साह, प्रदेश महासचिव वीरेंद्र टम्टा, मोहन राम टम्टा आदि मौजूद रहे। संवादभाजपा:भाजपा ने फूंका राहुल गांधी का पुतलाकर्णप्रयाग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर गलत बयानबाजी से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य बाजार में राहुल गांधी का पुतला दहन किया। साथ ही राहुल गांधी से उत्तराखंड से माफी मांगने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बत्र्वाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता मुख्य बाजार में एकत्र हुए। भाजपाइयों ने कहा कि उत्तराखंड का अपमान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान जिला महामंत्री अरुण मैठाणी, जिला मंत्री सुभाष चमोली, नपा अध्यक्ष गणेश शाह, नगर अध्यक्ष बृजेश बिष्ट, मंडल अध्यक्ष विक्रम मिंगवाल, पुष्कर जखेड़ा आदि मौजूद थे। संवाद