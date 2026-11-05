{"_id":"6aec3a50d216f7e0d7095c70","slug":"video-chamolimarkets-brighten-up-for-dhanteras-and-diwali-traders-decorate-their-shops-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस और दिवाली को लेकर चमका बाजार, व्यापारियों ने सजाईं दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग में प्रकाश के पर्व दीपावली और धनतेरस को लेकर क्षेत्र के बाजारों में रौनक़ लौटने लगी है। त्योहार को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। बाजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सराफा, सजावटी सामान और मूर्तियों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बाजार में अधिक चहल-पहल की उम्मीद है। मुख्य बाजार, सुभाष चौक और आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और नए कलेक्शन पेश किए गए हैं। वहीं, धनतेरस के दिन होने वाली भारी बिक्री को देखते हुए बर्तन और आभूषण कारोबारियों ने अतिरिक्त स्टॉक की व्यवस्था की है। त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में संभावित भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मुस्तैद हो गई है। प्रमुख मार्गों पर वाहनों के आवागमन और पार्किंग को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि खरीदारी करने पहुंचे आम लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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