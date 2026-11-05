बदरीनाथ हाईवे पर हादसा: लामबगड़ के पास पिकअप और कार की टक्कर, सात से ज्यादा लोग घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 05 Nov 2026 09:49 PM IST
सार
पिकअप बदरीनाथ की ओर जा रही थी, जबकि कार बदरीनाथ से लौट रही थी। दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं।
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विस्तार
बदरीनाथ हाईवे पर देर शाम हादसा हो गया। लामबगड़ के पास पिकअप और कार की टक्कर हो गई। हादसे में सात से ज्यादा लोग घायल हो गए।
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घायलों को जेपी कंपनी के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योर्तिमठ लाया जा रहा है।
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बताया जा रहा है कि पिकअप बदरीनाथ की ओर जा रही थी, जबकि कार बदरीनाथ से लौट रही थी।