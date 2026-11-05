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बदरीनाथ हाईवे पर हादसा: लामबगड़ के पास पिकअप और कार की टक्कर, सात से ज्यादा लोग घायल

Thu, 05 Nov 2026 09:49 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 05 Nov 2026 09:49 PM IST
सार

पिकअप बदरीनाथ की ओर जा रही थी, जबकि कार बदरीनाथ से लौट रही थी। दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं।

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Accident on Badrinath Highway Pickup truck and car collide more than five people injured
बदरीनाथ हाईवे पर हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदरीनाथ हाईवे पर देर शाम हादसा हो गया। लामबगड़ के पास पिकअप और कार की टक्कर हो गई। हादसे में सात से ज्यादा लोग घायल हो गए। 

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घायलों को जेपी कंपनी के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योर्तिमठ लाया जा रहा है। 

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बताया जा रहा है कि  पिकअप बदरीनाथ की ओर जा रही थी, जबकि कार बदरीनाथ से लौट रही थी।

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