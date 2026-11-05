कर्णप्रयाग अस्पताल को मिली नई एंबुलेंस, आपात स्थिति में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

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उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अब और मजबूती मिली है। नैनीताल बैंक लिमिटेड के सहयोग से अस्पताल को एक नई, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस की सौगात मिली है। इस नई एंबुलेंस के शामिल होने से अस्पताल में अब एंबुलेंसों की कुल संख्या बढ़कर दो हो गई है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को समय पर हायर सेंटर भेजने में आसानी होगी।

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