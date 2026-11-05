{"_id":"6aec4099836b0a72080efa09","slug":"video-chamolikarnaprayag-hospital-receives-a-new-ambulance-patients-will-get-significant-relief-during-emergencie-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग अस्पताल को मिली नई एंबुलेंस, आपात स्थिति में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कर्णप्रयाग अस्पताल को मिली नई एंबुलेंस, आपात स्थिति में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अब और मजबूती मिली है। नैनीताल बैंक लिमिटेड के सहयोग से अस्पताल को एक नई, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस की सौगात मिली है। इस नई एंबुलेंस के शामिल होने से अस्पताल में अब एंबुलेंसों की कुल संख्या बढ़कर दो हो गई है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को समय पर हायर सेंटर भेजने में आसानी होगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।