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चमोली: बदरीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, मौके के लिए रवाना हुई वन विभाग की टीम

Sat, 07 Nov 2026 10:38 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Published by: Renu Saklani Updated Sat, 07 Nov 2026 10:38 PM IST
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Fire breaks out on hill near badrinath dham forest department team rushes to spot
पहाड़ी पर लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बदरीनाथ धाम की एक पहाड़ी पर आग लगने की सूचना मिली है। आग लगने की जानकारी मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया। विभाग की ओर से एक टीम को मौके के लिए रवाना किया गया है। टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आग की स्थिति का जायजा लेगी और उसे बुझाने के प्रयास करेगी। फिलहाल आग लगने के कारणों और उससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।
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