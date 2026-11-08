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उत्तराखंड: कर्णप्रयाग के बणसोली गांव में युवक खाई में गिरा, ग्रामीणों ने मांगी पुलिस और प्रशासन से मदद

Sun, 08 Nov 2026 07:14 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, चमोली
अमर उजाला नेटवर्क, चमोली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 07:14 PM IST
सार

उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली के कर्णप्रयाग के बणसोली गांव में एक युवक खाई में गिर गया। ग्रामीणों ने युवक की तलाश के लिए पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी है।

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young man fell into gorge in Bansoli village Karnaprayag of Uttarakhand villagers help from police
फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग के ब्लॉक के बणसोली गांव में एक बड़ी घटना सामने आई है। रविवार शाम को एक युवक पहाड़ी से गहरी खाई में गिर गया। ग्रामीण महिपाल नेगी ने यह जानकारी दी है। 24 वर्षीय अनुज नेगी रविवार शाम को अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। 
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यह खाई करीब 250 मीटर गहरी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय युवक मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटनास्थल तक पहुंचने में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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भारी चट्टान होने के कारण वे युवक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी है। उन्होंने SDRF से भी बचाव अभियान चलाने की गुहार लगाई है।
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