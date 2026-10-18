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स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं छात्राएं, पर्ची से लेकर जांच और दवा वितरण तक की जानी प्रक्रिया; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 18 Oct 2026 11:50 AM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 11:50 AM IST







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मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमालपुर की छात्राओं को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्राओं ने अस्पताल की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। उन्हें पर्ची बनवाने, चिकित्सक से परामर्श लेने, खून की जांच कराने और दवा प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। ... और पढ़ें

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