नमो घाट के ऊपर तिरंगा लेकर उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर, VIDEO

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नमो घाट पर प्रस्तावित एयर शो को लेकर तैयारियों के बीच रविवार को सेना का हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर घाट के ऊपर उड़ता दिखाई दिया। सुबह करीब 10:50 बजे पहुंचे हेलीकॉप्टर ने लगभग 20 मिनट तक नमो घाट के ऊपर चक्कर लगाया। इसके बाद वह वापस लौट गया। हेलीकॉप्टर पर देश का तिरंगा झंडा फहराता देख घाट पर मौजूद लोगों का ध्यान आसमान की ओर चला गया।

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