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तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव

Rohit Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 02:12 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 02:12 PM IST







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तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से चिल्हिया कस्बे में जल जमाव हो गया है। कस्बे के सहकारी सीमित व कस्बे जाने मार्ग पानी भरा हुआ है। जल की निकासी की व्यवस्था नही होने से सीमित परिसर व सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। ... और पढ़ें

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