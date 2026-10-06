{"_id":"6ac496432928accfff075cc5","slug":"video-street-play-organized-under-seva-sankalp-abhiyan-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेवा संकल्प अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर जिले के कछवां में पीएम श्री कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विंध्य महिला महाविद्यालय परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर बच्चों को जागरूक किया गया। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ‘नमो सेवा गाथा’ का मंचन कर सेवा, जनकल्याण और सामाजिक जिम्मेदारियों का संदेश दिया।

... और पढ़ें