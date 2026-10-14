नवरात्रि का चौथा दिन: मां के जयकारों से गूंजा विंध्याचल

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शारदीय नवरात्र के चौथे दिन विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगा स्नान के बाद मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन किए और मां कुष्मांडा के स्वरूप का दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट रहा।

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