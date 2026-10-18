{"_id":"6ad48530df75c16a92016d6a","slug":"video-meerut-worship-training-camp-organized-at-mahavir-jayanti-bhavan-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: महावीर जयंती भवन में पूजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्व श्रवण संस्कृति श्री संघ के तत्वाधान में शारदा रोड स्थित महावीर जयंती भवन में पूजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बालक-बालिकाओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लेकर जैन पूजन की विधि सीखी। बच्चों में धर्म के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा था।

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