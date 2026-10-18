{"_id":"6ad48548b8d7959970038b58","slug":"video-meerut-satsang-held-at-arya-samaj-mandir-call-given-to-draw-inspiration-from-the-lives-of-martyrs-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: आर्य समाज मंदिर में सत्संग, शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: आर्य समाज मंदिर में सत्संग, शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान

Mohd Mustakim

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:07 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:07 PM IST







Link Copied



आर्य समाज मंदिर थापर नगर में रविरासरीय सत्संग का आयोजन किया गया। शहीदों के बलिदान को याद किया गया। राजेश सेठी ने शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डाला और लोगों को उनके जैसा जीवन जीने की प्रेरणा दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन