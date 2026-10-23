{"_id":"6adb59ef4fdcaaca0e0a036d","slug":"video-sadar-mla-abbas-ansari-responds-to-political-questions-in-mau-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सदर विधायक अब्बास अंसारी ने दिए राजनीतिक सवालों के जवाब, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सदर विधायक अब्बास अंसारी ने भाजपा नेता शक्ति सिंह के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि शक्ति मेरे भाई हैं। शक्ति के पिता और हम साथ नहीं थे, मगर शक्ति के पिताजी हमारे पिताजी के करीबी साथी थे। 1996 से लेकर 2017-19 तक बड़े ही घनिष्ठ संबंध रहे। मगर राजनीति जो न करा दे।

... और पढ़ें