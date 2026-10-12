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कानपुर: अंडरग्राउंड बिजली का काम करने के दौरान गड्ढा खोदकर बनाना भूले

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:11 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:11 PM IST







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चकेरी के कृष्णा नगर गेट में अंडरग्राउंड बिजली का काम करने के दौरान गड्ढा खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जिस वजह से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। ... और पढ़ें

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