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8 महीने से लंबित मानदेय आदि मांगों को लेकर विकास भवन पर प्रदर्शन

संदीप कुमार मिश्र

Updated Wed, 14 Oct 2026 06:17 AM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 06:17 AM IST







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सोशल ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन के ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर ब्लाक रिसोर्स पर्सन, सोशल ऑडिट टीम सदस्य ने अपने लंबित मानदेय/ व्यावसायिक शुल्क के भुगतान को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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