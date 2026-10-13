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बदायूं: ग्रामीण की निर्मम हत्या, लोगों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा; देखें वीडियो

Mukesh Kumar

Updated Tue, 13 Oct 2026 07:20 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 07:20 PM IST

बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव फतेहनगला में मंगलवार को दिनदहाड़े ग्रामीण की हत्या से सनसनी फैल गई। गांव के ही युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांधकर पीटा। उसके साथी मौके से भाग निकले। ... और पढ़ें

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