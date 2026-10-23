मेनू के अनुसार मिले भोजन, छात्राओं की हो शत-प्रतिशत उपस्थिति; VIDEO

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जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक ईराज राजा ने शुक्रवार को विकासखंड सीयर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने शैक्षणिक व्यवस्था, छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं से सीधे संवाद कर पढ़ाई और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

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