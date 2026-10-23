एमएलसी चुनाव के बूथों से कंट्रोल रूम तक प्रशासन की पैनी नजर, VIDEO

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक ईराज राजा ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

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