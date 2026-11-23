झीलों की नगरी उदयपुर के अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पी डॉ. इकबाल सक्का ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 24 कैरेट सोने से बेहद सूक्ष्म कलाकृतियां तैयार की हैं। इन कलाकृतियों के जरिये उन्होंने एक साथ चार विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है।

डॉ. सक्का ने 3 मिलीमीटर लंबी 'सनद इंडिया' नाम की झुमकियों की जोड़ी बनाई है। इसके साथ ही ओम लिखा हुआ एक छोटा टीका भी तैयार किया है। उन्होंने 2 मिलीमीटर आकार की अमेरिकन डायमंड जड़ित अंगूठी भी बनाई है। इन कलाकृतियों का कुल वजन महज 0.090 मिलीग्राम है। इनका आकार इतना छोटा है कि इन्हें सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है। इन्हें बारीकी से देखने के लिए लेंस की आवश्यकता पड़ती है। एक कलाकृति सोने के 36 छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। यह काम बिना वेल्डिंग और सोल्डरिंग के किया गया है। इसे पूरा करने में उन्हें करीब 75 घंटे की लगातार मेहनत लगी।

अद्वितीय कारीगरी

डॉ. सक्का की यह कारीगरी उनकी अद्भुत कला का प्रमाण है। उन्होंने सोने से दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की कलाकृतियां बनाई हैं। इन कलाकृतियों को बनाने की तकनीक सबसे खास है। सोने के 36 टुकड़ों को बिना वेल्डिंग के जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। यह उपलब्धि उनके वर्षों के अनुभव और धैर्य का परिणाम है।

पूर्व की उपलब्धियां

डॉ. इकबाल सक्का पहले भी अपनी स्वर्ण कलाकृतियों से पहचान बना चुके हैं। उनके नाम अब तक 211 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। उन्होंने दुबई में 16.5 किलोग्राम सोने के 'मयूर सहस्त्र' झुमके बनाए थे। इन विशाल झुमकों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दो बार दर्ज किया गया था। इस बार उन्होंने विशाल के विपरीत बेहद छोटी कलाकृतियां तैयार की हैं।