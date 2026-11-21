सावर थाना क्षेत्र के ग्राम टांकावास में खेत के पास लहूलुहान हालत में मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। आरोपियों ने पत्थर से युवक की छाती और चेहरे पर 15 से 20 वार कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद दोनों आरोपी अपने घर जाकर सो गए।

खेत के पास बाइक सहित मिला था शव

बुधवार सुबह टांकावास के ग्रामीणों को गांव के युवक राकेश रैगर का शव भांडावास गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक खेत के पास लहूलुहान हालत में मिला था। शव के पास उसकी बाइक भी पड़ी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। युवक के चेहरे पर पत्थर से वार किए जाने के निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

मृतक के भाई ने दर्ज कराई नामजद रिपोर्ट

मृतक के भाई टांकावास निवासी नंदलाल रैगर ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई राकेश रैगर (35) 17 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बुधवार सुबह ग्रामीणों को उसका शव मिला। मृतक के भाई ने गांव के अजय पुत्र सोहनलाल रैगर पर हत्या का संदेह जताया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) और 238 (ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विशेष टीम गठित कर शुरू की जांच

घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने अजमेर से मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, एमओबी टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाया। मौका निरीक्षण के दौरान साक्ष्य जुटाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राकेश की मौत गंभीर चोटों के कारण हुई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील और वृत्ताधिकारी मनोज कुमार गुप्ता के सुपरविजन में सावर थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस ने रिपोर्ट में नामजद आरोपी अजय कुमार रैगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया और वारदात में एक बाल अपचारी के शामिल होने की जानकारी दी।

पिता से झगड़े का बदला लेने के लिए की हत्या

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दीपावली से पहले मृतक राकेश और आरोपी अजय के पिता सोहनलाल के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अजय ने इसे अपने पिता की बेइज्जती माना और राकेश से रंजिश रखने लगा। इसी का बदला लेने के लिए उसने राकेश की हत्या की साजिश रची।

इस योजना में उसने अपने एक दोस्त बाल अपचारी को भी शामिल कर लिया। उसे शराब पिलाने का लालच दिया गया। योजना के अनुसार, 17 नवंबर की शाम अजय और बाल अपचारी राकेश को शराब पिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर टांकावास से कुछ दूर नई कुई जाने वाले कच्चे रास्ते पर सुनसान जगह ले गए। वहां तीनों ने देशी शराब पी। अजय ने राकेश को अधिक शराब पिलाई।

मोटरसाइकिल से गिराकर पत्थर से किए 15 से 20 वार

पुलिस के मुताबिक, जब राकेश अत्यधिक नशे में हो गया और मोटरसाइकिल से जाने लगा तो अजय ने बाइक पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद अजय राकेश की छाती पर बैठ गया और पास पड़े पत्थर से उसके सीने और चेहरे की ठोड़ी पर 15 से 20 गंभीर वार किए। गंभीर चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी पैदल अपने घर पहुंचे और सो गए।

तीसरे दिन पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा

पुलिस ने साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर वारदात के तीसरे दिन हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय कुमार रैगर (20) पुत्र सोहनलाल रैगर निवासी टांकावास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथ शामिल बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं, बाल अपचारी को बाल न्यायालय अजमेर में पेश करने के बाद बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। इस कार्रवाई में सावर थानाधिकारी बनवारी लाल, एएसआई नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल केदार सिंह, रंगलाल और कांस्टेबल शिवप्रकाश, महेंद्र, राकेश एवं विनोद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।