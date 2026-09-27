फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Tricity Marathon: Chandigarh runs for fitness and a drug-free life.

ट्राईसिटी मैराथन में फिटनेस और नशा मुक्ति के लिए दाैड़ा चंडीगढ़

Sun, 27 Sep 2026 09:40 AM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:40 AM IST
Tricity Marathon: Chandigarh runs for fitness and a drug-free life.
फिटनेस को जीवनशैली बनाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और बढ़ते डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के संदेश के साथ चंडीगढ़ में ट्राईसिटी मैराथन का आयोजन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: आस्था, उमंग और उत्साह में रंगा श्याम महोत्सव, दर्शन के लिए उमड़े भक्त

Kanpur: Shyam Mahotsav filled with faith, zeal, and enthusiasm
Kanpur
26 Sep 2026

VIDEO: बारिश में गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबी महिला घायल

Mud wall collapses in rain woman injured after being trapped under debris
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: विदेशी फंडिंग से चल रहा धर्मांतरण का नेटवर्क

Conversion Network Allegedly Being Run With Foreign Funding
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: घर में घुसकर युवती और भाइयों से मारपीट

Girl and Her Brothers Assaulted After Attackers Enter House
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: स्कूल की स्मार्ट क्लास से बैटरी-इन्वर्टर चोरी, प्राथमिकी दर्ज

Battery and Inverter Stolen From School Smart Classroom FIR Filed
Agra
26 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: अचानक ब्रेक लगाने पर टेंपो से टकराई बाइक, युवक की मौत

Bike Crashes Into Tempo After Sudden Braking Youth Killed
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: बाइक सवार ने महिला के कान से कुंडल खींचे

Biker Snatches Earrings From Womans Ear
Agra
26 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: बहन की आंखों की सर्जरी के नाम पर 2.35 लाख रुपये की ठगी

2.35 Lakh Fraud in Name of Sister Eye Surgery
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

Man Accused of Raping Minor Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: यमुना किनारा पर डायवर्जन के बाद भी चले वाहन, लगा जाम

Vehicles Continue to Ply Despite Diversion on Yamuna Kinara Traffic Jam
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: कार सामने आने पर विवाद, मारपीट के बाद करा दिया समझौता

Dispute Over Cars Blocking Each Other Ends in Assault and Forced Settlement
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: भतीजे ने की सिलबटटे से चाचा की सिर कुचलकर हत्या, गिरफ्तार

Nephew Kills Uncle by Crushing His Head With Stone Grinder Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हादसे में बाइक सवार की मौत

Biker Killed in Accident on Agra-Gwalior Highway
Agra
26 Sep 2026

नगर निगम सदन: पार्षदों ने छवि धूमिल होने का आरोप लगाकर कहा- जनता उन्हें चोर समझ रही

Municipal Corporation House: Councilors say the public views them as thieves
Kanpur
26 Sep 2026

VIDEO: जमीन के विवाद में मां-बच्चों से मारपीट, 13 पर प्राथमिकी

Mother and Children Assaulted Over Land Dispute FIR Against 13
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार

Three Members of ATM Card-Swapping Fraud Gang Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: दहेज में 10 लाख मांगने पर पति समेत पांच ससुरालियों पर प्राथमिकी दर्ज

FIR Against Husband and Four In Laws for Demanding 10 Lakh Dowry
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, आरोपी गिरफ्तार

Minor Allegedly Raped and Video Recorded Accused Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: मॉकड्रिल में ताजमहल के पास यमुना किनारे दबोचे गए आतंकी

Terrorists Apprehended During Mock Drill on Yamuna Bank
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: पुलिस की तत्परता से खोया हुआ बैग मिला वापस

Police Swiftly Recover Lost Bag and Return It to Owner
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: नवरात्रि, जनकपुरी और राम बारात पर रहेगी चाक-चौबंद सुरक्षा

Tight Security Arrangements for Navratri Janakpuri and Ram Barat
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: दो बहनों पर धारदार हथियार से हमला

Two Sisters Attacked With Sharp Weapons
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: छात्रों को बचाने के लिए रोडवेज बस रोकने पर चालक से हाथापाई, अभद्रता

Bus Driver Assaulted and Abused for Stopping to Save Schoolchildren
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: तमंचे के बल पर महिला से दुष्कर्म, दो आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज

Woman Allegedly Raped at Gunpoint FIR Registered Against Two
Agra
26 Sep 2026

पलवल अनाज मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तुलाई होने से वजन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई

weighing process at Palwal grain market become faster
Palwal
26 Sep 2026

गुरुग्राम में अमर उजाला फाउंडेशन ने लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर

Amar Ujala Foundation organized a health check-up camp in Gurugram
Gurugram
26 Sep 2026

फरीदाबाद में जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन

District-level Yogasana championship organized in Faridabad
Faridabad
26 Sep 2026

महागुन मेजेरिया के बाहर गंदगी का पहाड़, 29वीं मंजिल से भी दिख रहा कूड़े का ढेर

A mountain of filth outside Mahagun Moderne; the heap of garbage is visible even from the 29th floor
Noida
26 Sep 2026

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में वनवासियों के उत्पादों की धूम, हल्दी, शहद समेत कई घरेलू उत्पादों को मिला बाजार

Products from forest-dwelling communities shine at the UP International Trade Show; turmeric, honey, and various other household products find a market
Noida
26 Sep 2026

नोएडा में एक खेल के कई संगठन, पंजीकरण और मान्यता को लेकर खिलाड़ियों-अभिभावकों में असमंजस

Multiple organizations for one sport in Noida confusion among players and parents regarding registration
Noida
26 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed