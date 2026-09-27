{"_id":"6ab8971bd28f7db7c40b2219","slug":"video-tricity-marathon-chandigarh-runs-for-fitness-and-a-drug-free-life-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्राईसिटी मैराथन में फिटनेस और नशा मुक्ति के लिए दाैड़ा चंडीगढ़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ट्राईसिटी मैराथन में फिटनेस और नशा मुक्ति के लिए दाैड़ा चंडीगढ़

Nivedita

Updated Sun, 27 Sep 2026 09:40 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 09:40 AM IST

फिटनेस को जीवनशैली बनाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और बढ़ते डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के संदेश के साथ चंडीगढ़ में ट्राईसिटी मैराथन का आयोजन किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन