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मोगा में महिला एसएचओ गिरफ्तार: 50 हजार रुपये रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया काबू, मदद की एवज में मांगे थे पैसे

Sun, 27 Sep 2026 08:46 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Nivedita Updated Sun, 27 Sep 2026 08:46 AM IST
सार

राजविंदर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि एसएचओ सुनीता रानी उनसे रिश्वत की मांग कर रही थीं। यह रिश्वत किसी मामले में मदद करने के एवज में मांगी जा रही थी। फिरोजपुर विजिलेंस की इंस्पेक्टर गगनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम ने यह गिरफ्तारी की।

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Female SHO arrested in Moga Vigilance Bureau nabs her accepting ₹50,000 bribe
आरोपी - फोटो : संवाद

विस्तार
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फिरोजपुर विजिलेंस ने मोगा के कोट ईसे खां थाने की एसएचओ सुनीता रानी को गिरफ्तार किया है। उन्हें शनिवार देर शाम 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह कार्रवाई राजविंदर सिंह निवासी नूरपुर हकीमा, मोगा की शिकायत के आधार पर की गई।
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विजिलेंस टीम ने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया था। राजविंदर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि एसएचओ सुनीता रानी उनसे रिश्वत की मांग कर रही थीं। यह रिश्वत किसी मामले में मदद करने के एवज में मांगी जा रही थी। फिरोजपुर विजिलेंस की इंस्पेक्टर गगनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम ने यह गिरफ्तारी की। सुनीता रानी को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विजिलेंस कार्यालय ले जाया गया। वहां उनसे देर रात तक पूछताछ की गई। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 
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