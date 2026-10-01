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फरीदकोट में नशा विरोधी अभियान के तहत लोक मिलनी,चेयरमैन गगनदीप सिंह धालीवाल ने ग्रामीणों को जागरूक किया
फरीदकोट में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत गांव महिमूआना में नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एवं नशा मुक्ति मोर्चा मालवा जोन के इंचार्ज गगनदीप सिंह धालीवाल ने लोगों से लोक मिलनी करते लोगों को जागरूक किया और नशा के खिलाफ सरकार को सहयोग का आहवान किया। इस दौरान चेयरमैन धालीवाल ने कहा कि नशे की समस्या को केवल सरकारी प्रयासों से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को जन आंदोलन बनाकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार, प्रशासन और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। नशे के खिलाफ जागरूकता के साथ-साथ युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना भी जरूरी है। धालीवाल ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। इस मौके पर पार्टी वर्कर नेताओं समेत ग्राम पंचायत व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
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