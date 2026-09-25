{"_id":"6ab5f5c049e855842804e57c","slug":"video-murder-in-chandigarhs-sector-22-police-have-arrived-at-the-scene-and-are-investigating-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी की हत्या, बेटे ने सिर में मारी गोली","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

चंडीगढ़ के सेक्टर 22 ए में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चंडीगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की उनके बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम विनीत था, जो चंडीगढ़ पुलिस की लेखा शाखा में तैनात थे। उनके बेटे अमन सिंह ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। अमन सिंह ने अपने पिता के सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को सुबह करीब आठ बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत सेक्टर 22 ए स्थित घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अमन सिंह 12वीं कक्षा के बाद से बेरोजगार था। आरोपी की मां भी चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। इस दुखद घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है और सभी स्तब्ध हैं।

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