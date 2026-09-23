जगदलपुर: देशी कट्टा लहराकर राहगीरों को धमका रहा था युवक, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा; जिंदा कारतूस भी बरामद

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पुलिस के अनुसार, गीदम रोड निवासी अजय राजपूत (29 वर्ष) लालबाग मैदान के पास देशी कट्टा लेकर खड़ा था और वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को कथित तौर पर डरा-धमका रहा था। युवक के हाथ में हथियार देखकर आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया और कुछ लोग वहां से हटने लगे।घटना की जानकारी एक युवक ने कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लालबाग मैदान के आसपास घेराबंदी की और अजय राजपूत को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, जिसमें उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने लाया गया।कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसने देशी कट्टा काफी समय पहले खरीदा था और इसे लोगों को डराने के लिए अपने पास रखा था। पुलिस अब इस दावे की जांच कर रही है।पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने देशी कट्टा कहां से खरीदा और कितने रुपये में लिया था। साथ ही हथियार की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य संभावित लोगों और स्रोतों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की आगे की जांच जारी है।