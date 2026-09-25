सुधार बाजार में सात दिन में चौथी लूट: बैंक से पैसे लेकर जा रही महिला से पर्स छीना, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

बैंक से रुपये निकलवाकर शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे के करीब फोटो स्टूडियो जा रही महिला को बाइक सवार दो नकाबपोश लुटेरों ने निशाना बना लिया। लुटेरे महिला का पर्स छीनकर सुधार बाजार की ओर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है।

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जानकारी के अनुसार करमजीत कौर घर में शादी समारोह के चलते फोटो एलबम का चयन करने के लिए जा रही थीं। उन्होंने लुधियाना बठिंडा राज मार्ग पर घुमाण लिंक रोड के समीप स्थित एचडीएफसी बैंक से 10 हजार रुपये निकलवाए। बैंक से बाहर निकलने के बाद वह फोटो स्टूडियो की ओर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो नकाबपोश युवकों ने अचानक उनके पर्स पर झपट्टा मार दिया।करमजीत कौर ने पर्स बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका मोबाइल फोन सड़क पर गिर गया। मोबाइल की ओर ध्यान जाने का फायदा उठाकर दोनों लुटेरे पर्स छीनकर बाइक से सुधार बाजार की तरफ फरार हो गए।इस क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह के दौरान करीब एक किलोमीटर के दायरे में लूट की यह चौथी घटना है। खास बात यह है कि सामने आई वारदातों में महिलाओं को ही निशाना बनाए जाने की बात सामने आ रही है। इससे इलाके में लोगों, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।इससे पहले मनीषा कांसल से 18 हजार रुपये, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज लूटे जाने की शिकायत थाना सुधार में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उस मामले में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। इसी बीच अब करमजीत कौर के साथ हुई लूट की वारदात ने पुलिस की जांच और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।जिस क्षेत्र में लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां से थाना सुधार की दूरी भी एक किलोमीटर से कम है। इतना ही नहीं, यह इलाका लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग के समीप स्थित है और करीब एक किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना केंद्र भी है। पंजाब पुलिस और वायु सेना सुरक्षा दस्तों की लगातार पेट्रोलिंग होने के बावजूद सुधार बाजार और आसपास के क्षेत्र में बाइक सवार लुटेरों द्वारा महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है।करमजीत कौर ने थाना सुधार के प्रभारी कुलविंदर सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और कुछ युवकों से पूछताछ भी की जा रही है।थाना सुधार प्रभारी कुलविंदर सिंह ने बताया कि कुछ युवकों से पूछताछ जारी है और पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।