बैतूल में चल रहा था कच्ची शराब का खेल: 50 मटके और 10 बर्तनों में मिली हजारों लीटर लहान, भट्टियां ध्वस्त

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तलाशी के दौरान पुलिस को मौके से करीब 50 मटकों और 10 बड़े बर्तनों में रखी हुई हजारों लीटर महुआ की लहान बरामद हुई। आरोपी लहान को मटकों में भरकर जमीन में गाड़कर और झाड़ियों में छिपाकर रख रहे थे, ताकि पुलिस की नजर से बच सकें। पुलिस ने बरामद की गई पूरी लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे उससे कच्ची शराब न बनाई जा सके।इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके पर शराब बनाने के लिए बनाई गई अस्थायी भट्टियों, चूल्हों और अड्डों को भी चिन्हित कर ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।ये भी पढ़ें-बता दें कि एसपी वीरेंद्र जैन द्वारा जिले में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध कच्ची शराब के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और कई बार जहरीली शराब पीने से लोगों की जान तक चली जाती है। साथ ही, इस अवैध कारोबार की वजह से क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसमें लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।