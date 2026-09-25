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Hindi News ›   Video ›   Crime ›   Vineet Minocha case takes a dramatic turn: son arrested after daughter-in-law; killer spills all the secrets

पूरा पलट गया विनीत मिनोचा केस, बहू के बाद बेटा भी गिरफ्तार, कातिल ने खोल दिए सारे राज़ | अमर उजाला

Fri, 25 Sep 2026 04:37 PM IST
Jyoti Kumari Video
Video Published by: Jyoti Kumari Updated Fri, 25 Sep 2026 04:37 PM IST
Vineet Minocha case takes a dramatic turn: son arrested after daughter-in-law; killer spills all the secrets
पूरा पलट गया विनीत मिनोचा केस, बहू के बाद बेटा भी गिरफ्तार, कातिल ने खोल दिए सारे राज़ | अमर उजाला
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