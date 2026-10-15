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जीरा में दो वाहनों पर सवार युवक एक दूसरे पर दाग रहे थे गोलियां, 70 साल के राहगीर बुजुर्ग की मौत
फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में पुराना तलवंडी भाई रोड पर दो वाहनों में सवार युवकों के बीच फायरिंग हो गई। इस दौरान सड़क पर खड़े 70 वर्षीय बुजुर्ग बसंत सिंह के पेट में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दो वाहनों में सवार युवक किसी पुरानी रंजिश के चलते एक-दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। इसी दौरान वहां खड़े बसंत सिंह गोली की चपेट में आ गए। गोली उनके पेट में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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