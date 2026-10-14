कोरबा: अवैध उत्खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, 10 वाहन और रेत का अवैध भंडारण जब्त

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खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई जिले के पाली, हरदीबाजार, दीपका और उरगा क्षेत्र में की गई। पाली में रेत और ईंट का अवैध परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। वहीं हरदीबाजार में रेत और ईंट ले जा रहे 3 ट्रैक्टर और गिट्टी परिवहन कर रहा 1 हाइवा जब्त किया गया। दीपका में गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 1 ट्रेलर पर कार्रवाई की गई, जबकि उरगा क्षेत्र में रेत परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस प्रकार कुल 10 वाहनों को जब्त कर हरदीबाजार, दीपका और पाली थानों तथा हरदीबाजार खनिज जांच चौकी की अभिरक्षा में रखा गया है।इसके अलावा कोटमर्रा में जांच के दौरान रेत का अवैध भंडारण पाया गया, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया है। सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज अधिनियम, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और शासकीय राजस्व की होने वाली हानि को भी रोका जा सकेगा।विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनिज परिवहन या भंडारण की जानकारी मिलने पर विभाग को सूचित करें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।