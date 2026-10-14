बिहार क्राइम: जमीन के लिए बेटे ने पार की हद, पिता की पीट-पीटकर हत्या; पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिहार के समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र के गौसपुर सरसौना गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक बेटे पर अपने 70 वर्षीय पिता की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई, जबकि गांव में भी शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही बंगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान गौसपुर सरसौना गांव निवासी भाग्य नारायण राय (70) के रूप में हुई है। वहीं, आरोपी पुत्र का नाम गौचरण राय है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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