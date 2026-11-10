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मोगा में देर रात फायरिंग, गोली लगने से एक युवक घायल
मोगा में सोमवार रात करीब 11:30 बजे पटाखे चलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झड़प में बदल गया। इस दौरान हुई फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घायल की पहचान हैप्पी अरोड़ा के रूप में हुई है।
घायल के परिजनों के अनुसार, पड़ोस में रहने वाले कुछ युवक देर रात तक पटाखे चला रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी। परिवार का आरोप है कि इसके बाद जब हैप्पी अपने दोस्तों को घर छोड़ने जा रहा था, तो पड़ोस में रहने वाले युवकों ने उसका पीछा किया। आरोप है कि करीब 10 से 12 युवकों ने एक साथ मिलकर उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से हैप्पी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सिविल अस्पताल मोगा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की भूमिका और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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