बिहार: एसबीआई का एटीएम उखाड़कर ले जा रहे थे बदमाश, पुलिस की फायरिंग के बाद मशीन छोड़कर भागे

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एटीएम चोरी करने आए बदमाश पुलिस की सतर्कता के चलते अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। सदर थाना क्षेत्र के तुर्की डुमरी मुख्य मार्ग पर कार सवार बदमाश भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों और गश्त कर रही पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस को देखकर बदमाश एटीएम मशीन सड़क किनारे छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और इस दौरान फायरिंग भी की। हालांकि, सभी आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, कार सवार बदमाश सदर थाना क्षेत्र के तुर्की डुमरी मुख्य मार्ग स्थित एसबीआई के एटीएम में पहुंचे थे। उनका इरादा एटीएम मशीन को उखाड़कर कार से ले जाने का था। बदमाश मशीन को उखाड़ भी चुके थे और उसे लेकर भागने की तैयारी में थे। इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों को उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ और इसकी सूचना पुलिस तक पहुंच गई।घटना की भनक लगते ही मौके पर गश्त कर रही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की तो वे खुद को फंसता देख एटीएम मशीन छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। इस दौरान पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई, लेकिन कार सवार बदमाश भागने में सफल रहे। एटीएम मशीन सड़क किनारे बरामद कर ली गई।घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी टाउन-2 दीपक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया। टीम मौके से फिंगरप्रिंट सहित अन्य संभावित साक्ष्य जुटाने में लगी है।एसडीओपी दीपक कुमार के अनुसार, एटीएम मशीन को उखाड़कर ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण बदमाश उसे छोड़कर भाग गए। बैंक के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एटीएम का कैश बॉक्स सुरक्षित है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि फरार बदमाशों और उनकी कार की पहचान की जा सके। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।