झारखंड: पलामू में काली पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल, 142 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पलामू जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लहलहे पंचायत के सिंदुरिया गांव में सोमवार रात काली पूजा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया।

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घटना की सूचना मिलते ही सतबरवा थाना प्रभारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की तत्परता से मामला शांत हो गया। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण बताई जा रही है।

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही घटना में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

गांव में दोबारा किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।