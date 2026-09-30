Amritsar News: एशियाई खेलों में जीएनडीयू के निशानेबाजों ने जीते 2 स्वर्ण, 4 रजत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 30 Sep 2026 09:59 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। जीएनडीयू के निशानेबाजों ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा।
नीरू ने ट्रैप के व्यक्तिगत और मिश्रित टीम मुकाबले में दो स्वर्ण पदक जीते। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, आशी चौकसी, मनीषा कीर और नीरू ने रजत पदक हासिल किए। उप-कुलपति करमजीत सिंह ने वीडियो कॉल से खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन की सराहना की। स्पोर्ट्स डायरेक्टर कंवर मनदीप सिंह ने बताया कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसी ने 50 मीटर राइफल टीम में रजत जीता। मनीषा कीर और नीरू ने ट्रैप टीम मुकाबले में रजत पदक हासिल किए। विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि पर गर्व है।
विज्ञापन
अमृतसर। जीएनडीयू के निशानेबाजों ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा।
नीरू ने ट्रैप के व्यक्तिगत और मिश्रित टीम मुकाबले में दो स्वर्ण पदक जीते। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, आशी चौकसी, मनीषा कीर और नीरू ने रजत पदक हासिल किए। उप-कुलपति करमजीत सिंह ने वीडियो कॉल से खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन की सराहना की। स्पोर्ट्स डायरेक्टर कंवर मनदीप सिंह ने बताया कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसी ने 50 मीटर राइफल टीम में रजत जीता। मनीषा कीर और नीरू ने ट्रैप टीम मुकाबले में रजत पदक हासिल किए। विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि पर गर्व है।