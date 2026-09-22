फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Amritsar News ›   One lane of Amritsar's Rigo Bridge to open by December; relief from traffic jams expected.

अमृतसर के रीगो ब्रिज की एक लेन दिसंबर तक होगी चालू, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Tue, 22 Sep 2026 09:47 AM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:47 AM IST
One lane of Amritsar's Rigo Bridge to open by December; relief from traffic jams expected.
कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मंगलवार को ऐतिहासिक रीगो ब्रिज के पुनर्निर्माण कार्य का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने रेलवे और तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा की। औजला ने कहा कि तकनीकी अड़चनें अब दूर कर ली गई हैं और दिसंबर तक पुल की एक लेन यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। औजला के अनुसार रीगो ब्रिज का इतिहास करीब 1917-18 से जुड़ा है और यह पुराने शहर को जीटी रोड व बाहरी क्षेत्रों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। उन्होंने बताया कि पुल के आसपास सेना की संचार व बिजली लाइनों के अलावा नगर निगम की पाइपलाइन और केबलें थीं। इनके स्थानांतरण और जरूरी मंजूरियों में समय लगने के कारण काम प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि परियोजना को 2023 में प्रशासनिक मंजूरी मिली थी, जबकि पुराने ढांचे को हटाने की अंतिम अनुमति जनवरी 2025 में मिली। अब पिलर और बेस स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है तथा लोहे के गर्डर भी मौके पर पहुंच गए हैं। औजला ने ठेकेदार और रेलवे को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक एक लेन शुरू करने के बाद अगले तीन महीनों में दूसरी लेन भी पूरी करने का भरोसा दिया गया है। उन्होंने होटल से जुड़े विवाद और बजट बढ़ने की चर्चाओं को भी खारिज किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

पलवल में बंद ट्रैफिक लाइटों को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

Youth Congress protests in Palwal over non-functional traffic lights
Palwal
22 Sep 2026

चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार

Encounter between police and criminals during a check one criminal injured after being shot in leg other absconded in Ghaziabad
Ghaziabad
22 Sep 2026

विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारी सीएम को संबोधित डीएम को सौंपा ज्ञापन, VIDEO

Non-teaching staff submitted a memorandum addressed to the CM—via the DM—regarding various demands
Ballia
22 Sep 2026

VIDEO: बंधक बनाकर पीटा, रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया

Man Allegedly Held Hostage Beaten and Threatened at Gunpoint
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

Youth injured in road accident dies
Agra
21 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: सांड़ के हमले से महिला की मौत, एक व्यक्ति घायल

Woman Dies After Bull Attack Another Man Injured
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, दो घायल

Speeding bike crashes into divider two injured
Agra
21 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टफियम में महिला होमगार्ड भर्ती का आयोजन

Meerut: Women Home Guard recruitment drive held at Kailash Prakash Stadium.
Meerut
21 Sep 2026

मेरठ: जिला अस्पताल में सैफी संघर्ष समिति ने बांटा भोजन

Meerut: Saifi Sangharsh Samiti distributed food at the district hospital.
Meerut
21 Sep 2026

मेरठ: सुभारती में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़

Meerut: 'Shakti Kendra' Coordinator Conference at Subharti; huge turnout of party workers.
Meerut
21 Sep 2026

मेरठ: बागपत रोड पर लगा जाम, स्कूली बच्चे और एंबुलेंस तक फंसी

Meerut: Traffic jam on Baghpat Road; school children and even ambulances stranded.
Meerut
21 Sep 2026

मेरठ: राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन

Meerut: 'Guru Vandan-Chhatra Abhinandan' (Tribute to Teachers, Felicitation of Students) program organized at Government Girls' Inter College.
Meerut
21 Sep 2026

मेरठ: कंप्यूटर लैब का उद्घाटन कार्यक्रम, बच्चों ने दीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

Meerut: Computer lab inauguration ceremony; children gave cultural performances.
Meerut
21 Sep 2026

VIDEO: पेट्रोल पंप पर पहुंचे दो युवक, कर्मचारी पर चाकू से हमला

Two Men Reach Petrol Pump Attack Employee With Knife
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: कुछ साझा किया नहीं फिर भी खातों से निकल गए 1.67 लाख

money Withdrawn From Bank Accounts Despite Sharing No OTP
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के खाते से 4.35 लाख रुपये पार

4.35 Lakh Stolen From Retired Railway Officer Bank Account
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: मंदिर से हटाने के विवाद में पुजारी की तोड़ दी टांग

Priest leg broken in dispute over his removal from temple
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: कंपनी के नाम पर 7.96 लाख वसूले, नहीं किए जमा, प्राथमिकी

7.96 Lakh Collected in Company Name but Not Deposited FIR Registered
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: फोटो भेजकर बदनाम करने का आरोप

Man Accused of Defaming Woman by Sending Her Photos
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: मोबाइल चार्जर के विवाद में छात्रों से मारपीट, दो घायल

Students Assaulted Over Mobile Charger Dispute Two Injured
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: होटल संचालक पर पिस्टल तान सवा लाख की बैटरी-इन्वर्टर चोरी

Hotel Operator Threatened at Gunpoint Batteries and Inverter Stolen
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: घर में घुसकर मारपीट, तीन घायल

Three Injured After Assault at Home
Agra
21 Sep 2026

VIDEO: डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार घायल

Biker Injured After Crashing Into Divider
Agra
21 Sep 2026

जालंधर में एक साल का बच्चा लापता, मां के बिहार जाने से जांच में नया मोड़; पुलिस ने दर्ज किया केस

One-year-old child missing in Jalandhar
Jalandhar
21 Sep 2026

विभिन्न मांगों को लेकर समूहों की महिलाओं ने सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, VIDEO

Women from various groups submitted a memorandum addressed to the Chief Minister to the District Magistrate, raising several demands
Ballia
21 Sep 2026

वन भूमि पर कब्जे की कोशिश नाकाम, दस झोपड़ियां ध्वस्त; VIDEO

Attempt to encroach on forest land foiled, ten huts demolished
Chandauli
21 Sep 2026

जिला अस्पताल परिसर में बाइक चोरों का आतंक, प्रसूता को लेकर आए पति की अपाचे चोरी; VIDEO

Menace of bike thieves at district hospital premises; husband's Apache stolen while bringing in his wife for delivery
Chandauli
21 Sep 2026

नाटक के जरिए दिखाई जाएगी मोदी की 25 साल की राजनीतिक यात्रा, VIDEO

Modi's 25-year political journey to be showcased through a play
Ghazipur
21 Sep 2026

एक दिन में 303 वाहनों से उतरवाई काली फिल्म, 470 के चालान; VIDEO

Black film removed from 303 vehicles in a single day; 470 challans issued
Ghazipur
21 Sep 2026

दसवें दिन भी जारी रहा इंटर्नों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, VIDEO

Interns' indefinite strike continues for the tenth day
Ghazipur
21 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed