अमृतसर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पंजाब में डबल इंजन सरकार का दावा

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को अमृतसर पहुंचे। उन्होंने गुरु साहिबान और संतों की धरती को नमन करते हुए भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। सैनी के पंजाब दौरे और नशामुक्ति अभियान में उनकी भागीदारी की पुष्टि हरियाणा सरकार की हालिया प्रेस विज्ञप्तियों से भी होती है। सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आप ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और युवाओं को रोजगार देने के बजाय पंजाब में नशे की समस्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका दावा था कि एक महीने के भीतर नशा बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार की 21 सितंबर की विज्ञप्ति में भी सैनी ने 2027 में भाजपा सरकार बनने पर नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और खेलों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र की ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ योजनाओं का भी उल्लेख किया। ईडी की कार्रवाई संबंधी सवाल पर सैनी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और देश के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई करता है। उन्होंने विपक्ष से सरकार के कामकाज और वादों पर जनता के सामने जवाब देने की बात कही। सैनी ने कहा कि भाजपा पंजाब को मजबूत और विकसित बनाने के लिए काम करेगी। उनके इस दौरे को पंजाब में भाजपा के आगामी चुनावी अभियान और संगठनात्मक गतिविधियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। भाजपा ने हाल में पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है।

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