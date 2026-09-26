Amritsar News: सरपंच पति नवदीप सिंह की गोली मारकर हत्या, सुनार पर आरोप

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श्री खडूर साहिब। गांव गग्गोबुआ में शुक्रवार रात नौ बजे शिअद की महिला सरपंच कुलविंदर कौर के पति नवदीप सिंह नवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को गांव के सुनार सुरिंदर सिंह कंडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। गांव पंजवड़ निवासी अमृतपाल सिंह के बयान पर थाना झब्बाल में हत्या का केस दर्ज किया गया है।आरोप है कि सुरिंदर सिंह कंडा के खिलाफ नशा बेचने की शिकायत दी गई थी। इसी कारण उसने अपने साथी अर्शदीप सिंह व अन्यों से मिलकर नवी को पिस्टल से गोली मारी। नवी को निजी अस्पताल ले जाया गया वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवी अपने चचेरे भाई अमृतपाल सिंह के साथ क्रेटा कार में फैक्टरी से गांव लौट रहे थे। बस अड्डे में नवी ने मान क्लीनिक के सहायक साहिब सिंह को दवा लेने के लिए फोन किया।वारदात का घटनाक्रमकार से बाहर आकर नवी किसी और से फोन पर बात करने लगे। इसी दौरान सुनार सुरिंदर सिंह कंडा निवासी भिखीविंड ने समझा कि नवी उसकी वीडियो बना रहा है, जिससे दोनों में तकरार हुई। कंडा ने अपने साथी अर्शदीप सिंह निवासी गग्गोबुआ और तीन अन्य को बुला लिया। उसने पिस्टल निकालकर नवी पर करीब से गोली चलाई, जिससे नवी घायल हो गए। उन्हें अमृतसर के ईएमसी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।