विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार सुबह 4 बजे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भस्म आरती हुई। इस दौरान भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। दिव्य स्वरूप में दर्शन देने वाले बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा।
श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद गर्भगृह में विराजित देवी-देवताओं का पूजन किया गया और भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक के बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई। इसके बाद भस्म अर्पित कर आरती संपन्न हुई। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
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पीठाधीश्वर शंकर भारती और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किए दर्शन
श्री योगानंदेश्वर सरस्वती मठ के पीठाधीश्वर शंकर भारती महास्वामी महाराज ने भी ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उनका स्वागत और सत्कार किया। वहीं, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी सुबह की भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक एवं जनसंपर्क अधिकारी आशीष फलवाड़िया ने उनका स्वागत किया।
आरती का समय
• भस्म आरती : सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक
• दद्योदक आरती (बालभोग) : सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक
• भोग आरती : सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक
• संध्या पूजन : शाम 5:00 से 5:45 बजे तक
• संध्या आरती : शाम 6:30 से 7:15 बजे तक
• शयन आरती : रात्रि 10:30 से 11:00 बजे तक
उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने किए महाकाल के दर्शन
श्री योगानंदेश्वर सरस्वती मठ के पीठाधीश्वर शंकर भारती महास्वामी महाराज