उज्जैन: महाकाल की भस्म आरती में दिखा दिव्य स्वरूप, भस्म और चंदन से बनाया मुखारविंद; श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा।

श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया।



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इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण कराई गई। आज के श्रृंगार की विशेषता रही कि शिवलिंग पर भस्म और लाल सिंदूर/चंदन से भगवान शिव का मुखारविंद बनाया गया। इसमें त्रिनेत्र, तिलक और मूंछों का आकर्षक स्वरूप दर्शनीय रहा।

शिवलिंग के शीर्ष पर चांदी का मुकुट/छत्र सजाया गया। बाबा महाकाल को पीले वस्त्र और चुनरी धारण कराई गई तथा गेंदे और गुलाब के फूलों की मालाओं से श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्रद्धालु बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करते रहे।

मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं।

आरती का समय

भस्म आरती: सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक

सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक दध्योदक आरती: सुबह 7:00 से 7:45 बजे तक

सुबह 7:00 से 7:45 बजे तक भोग आरती: सुबह 10:00 से 10:45 बजे तक

सुबह 10:00 से 10:45 बजे तक संध्या पूजन: शाम 5:00 से 5:45 बजे तक

शाम 5:00 से 5:45 बजे तक संध्या आरती: शाम 7:00 से 7:45 बजे तक

शाम 7:00 से 7:45 बजे तक शयन आरती: रात 10:30 से 11:00 बजे तक

महाकालेश्वर मंदिर में आरतियों का यह संशोधित समय आश्विन मास की पूर्णिमा (शरद पूर्णिमा) तक प्रभावी रहेगा।

महाकालेश्वर मंदिर हेल्पलाइन: 18002331008

महाकाल दर्शन, आरती, पूजन, दान सहित मंदिर से संबंधित सभी जानकारी 24×7 इन नंबरों पर प्राप्त की जा सकती है:

0734-2559272, 2559275, 2559276, 2559277