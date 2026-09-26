भोपाल: केयरटेकर ही निकली बुजुर्ग पर हमले की मास्टरमाइंड, प्रेमी और दोस्त से कराया हमला; मृत समझकर भागे आरोपी

राजधानी भोपाल के अवधपुरी स्थित न्यू श्रीराम परिसर फेस-3 में शुक्रवार को दिनदहाड़े रिटायर्ड माइनिंग अधिकारी पर हुए हमले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, वारदात की साजिश घर की केयरटेकर ने रची थी। उसने अपने सिवनी मालवा निवासी प्रेमी और उसके दोस्त को बुजुर्ग के घर भेजा था। दोनों आरोपियों ने बुजुर्ग पर हमला किया और उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके प्रेमी और साथी की तलाश जारी है।

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पुलिस के अनुसार, न्यू श्रीराम परिसर निवासी मोहन चौधरी (71) पन्ना डायमंड प्रोजेक्ट से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह अपनी पत्नी कमला और बेटे आनंद के साथ रहते हैं। कमला के कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। उनकी देखभाल के लिए परिवार ने सात सितंबर से समीक्षा नाम की महिला को केयरटेकर रखा था। उनका बेटा आनंद मैनिट से पीएचडी की तैयारी कर रहा है।

शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे आनंद कॉलेज चला गया था। करीब 11 बजे समीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर कमला को नहलाने के लिए गई थी। इसी दौरान दो नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल हो गए। पहली मंजिल पर मौजूद मोहन चौधरी का दोनों आरोपियों से सामना हो गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।

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बुजुर्ग के शोर मचाने पर आसपास के लोग घर की ओर आने लगे। पड़ोसियों को आता देख दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान एक आरोपी ने मोहन चौधरी के सिर पर हथौड़े से जोरदार वार कर दिया। सिर से खून निकलने के बाद बुजुर्ग बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दोनों आरोपी उन्हें मृत समझकर बाइक से मौके से फरार हो गए।



जांच में सामने आई केयरटेकर की भूमिका

घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घायल मोहन चौधरी को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर अवधपुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में मामला घर में घुसकर लूट की कोशिश का लग रहा था, लेकिन घर की तलाशी और जांच में लूट की पुष्टि नहीं हुई।

इसके बाद पुलिस ने घर में काम करने वाली केयरटेकर समीक्षा से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसकी भूमिका संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में समीक्षा ने वारदात में अपने प्रेमी और उसके दोस्त के शामिल होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसके प्रेमी और साथी की तलाश की जा रही है।



घटना से रहवासियों में आक्रोश

दिनदहाड़े रिहायशी इलाके में बुजुर्ग पर हमले की घटना के बाद न्यू श्रीराम परिसर और आसपास की कॉलोनियों के रहवासियों में आक्रोश है। रहवासियों का आरोप है कि इलाके में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से बदमाशों के हौसले बढ़े हैं। रहवासियों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है