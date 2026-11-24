कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धर्मनगरी उज्जैन में मंगलवार को आस्था का विशेष नजारा देखने को मिला। सुबह चार बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। इस दौरान भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर भांग से विशेष शृंगार किया गया। दूसरी ओर, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हजारों भक्तों ने पुण्य स्नान और दान-पुण्य किया। अब शाम को रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर दीपदान की तैयारी है।



पंचामृत अभिषेक के बाद बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर सुबह चार बजे भस्म आरती के लिए मंदिर के पट खोले गए। पुजारी पंडित महेश शर्मा के अनुसार, गर्भगृह में स्थापित प्रतिमाओं का पूजन किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया।

इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई। इस अवसर पर भगवान का भांग से विशेष शृंगार किया गया। उनके मस्तक पर त्रिपुंड सजाया गया और त्रिशूल तथा त्रिनेत्र का स्वरूप उकेरा गया।



जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंजा मंदिर परिसर

भस्म आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भस्म अर्पित किए जाने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। भस्म आरती को देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं।



शिप्रा के रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर स्नान

कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह तड़के से ही शिप्रा नदी के तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। रामघाट, नरसिंह घाट और दत्त अखाड़ा घाट पर हजारों लोगों ने पुण्य स्नान किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं के कारण घाटों पर दिनभर धार्मिक गतिविधियों का माहौल बना रहा। स्नान और पूजा के बाद अब श्रद्धालुओं को शाम को होने वाले दीपदान का इंतजार है।



शाम चार बजे से शुरू होगी दीपदान की तैयारी

कार्तिक पूर्णिमा पर शाम को रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर भव्य दीपदान होगा। इसके लिए शाम चार बजे से श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। दीपदान के दौरान शिप्रा के तट दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे।



घाटों पर रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल तैनात

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नदी में बचाव दल के साथ एसडीईआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। ये टीमें घाटों और नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रख रही हैं।



महाकाल मंदिर में आरती का समय

भस्म आरती: सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक

दद्योदक आरती (बालभोग): सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक

भोग आरती: सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक

संध्या पूजन: शाम 5:00 से 5:45 बजे तक

संध्या आरती: शाम 6:30 से 7:15 बजे तक

शयन आरती: रात 10:30 से 11:00 बजे तक



महाकाल मंदिर के हेल्पलाइन नंबर

मंदिर से दर्शन, आरती, पूजन और दान संबंधी जानकारी के लिए श्रद्धालु 24 घंटे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।



टोल फ्री हेल्पलाइन: 18002331008



0734-2559272

0734-2559275

0734-2559276

0734-2559277