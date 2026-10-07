एमपी: टीकमगढ़ में इंदौर-प्रयागराज एक्सप्रेस पर पथराव, एस-वन और जनरल कोच को बनाया निशाना; यात्री घायल

टीकमगढ़ के खरगापुर रेलवे स्टेशन के पास डॉ. आंबेडकर नगर (इंदौर)-प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। मंगलवार देर रात हुई इस घटना में अज्ञात लोगों ने चलती ट्रेन के एस-1 स्लीपर कोच और जनरल कोच को निशाना बनाकर पत्थर फेंके। अचानक हुए पथराव से ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पत्थर लगने से एक यात्री के सिर में चोट लगने की सूचना है, जबकि कोच के शीशे टूटने की भी जानकारी सामने आई है।प्रत्यक्षदर्शी छतरपुर निवासी रविंद्र सिंह ने बताया कि खरगापुर के आसपास ट्रेन अचानक पत्थरों की चपेट में आ गई। कुछ पत्थर कोच के अंदर तक पहुंचे, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। यात्रियों ने तत्काल ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टाफ और संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दी।जानकारी के अनुसार, इसी ट्रेन में 3 अक्टूबर को भी ईसानगर से खरगापुर के बीच पथराव की घटना हुई थी। ट्रेन के सफाई कर्मचारी हर्ष कार रावत ने बताया कि उस घटना की शिकायत रेलवे पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी। इसके बावजूद कुछ ही दिनों के भीतर दोबारा इसी ट्रेन को निशाना बनाए जाने से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ट्रैक के आसपास के क्षेत्र में पथराव करने वाले अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्थर किस स्थान से और किन लोगों ने फेंके। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए रेलवे ट्रैक के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है।