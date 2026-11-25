टीकमगढ़: दबंगों ने दिनदहाड़े अधिवक्ता की कार में पेट्रोल डालकर लगाई आग, स्कूल परिसर में भी गाली-गलौज और हंगामा
टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा कस्बे में स्कूल में गाली-गलौज और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के बाद अधिवक्ता की कार में आग लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि यादव को हिरासत में लिया है। उसके अज्ञात साथी की तलाश जारी है। दोनों घटनाओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
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जिले के दिगौड़ा कस्बे में बुधवार को असामाजिक तत्वों की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि आदतन अपराधी रवि यादव और उसके एक साथी ने पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिगौड़ा में पहुंचकर जमकर गाली-गलौज की और शासकीय कामकाज में बाधा पहुंचाई। इसके बाद कस्बे के मुख्य बाजार स्थित एक गैराज में खड़ी अधिवक्ता की आई-10 कार पर पेट्रोल डालकर दिनदहाड़े आग लगा दी। घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया और लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर रवि यादव निवासी टुडयन खिरक खरोई अपने एक साथी के साथ दिगौड़ा-लिधौरा मार्ग पर संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचा। यहां प्राचार्य कक्ष एवं स्कूल परिसर में गाली-गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इसके बाद दोनों ने कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गैराज को निशाना बनाया। गैराज में खड़ी अधिवक्ता की आई-10 कार क्रमांक UP-80 BJ-7416 पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने कस्बे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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फरियादी की शिकायत पर दिगौड़ा थाना पुलिस ने रवि यादव और उसके एक अज्ञात साथी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 326(जी), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की रिपोर्ट पर भी अलग से प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी रवि यादव के खिलाफ दिगौड़ा सहित जिले के कई थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके बावजूद उसकी गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। कस्बावासियों का आरोप है कि पुलिस की प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं। लोगों ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ से मामले में हस्तक्षेप कर क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
दिगौड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष ने बताया कि मुख्य आरोपी रवि यादव को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उसके अज्ञात साथी की पहचान कर तलाश की जा रही है। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है।