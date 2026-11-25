जिले के दिगौड़ा कस्बे में बुधवार को असामाजिक तत्वों की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि आदतन अपराधी रवि यादव और उसके एक साथी ने पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिगौड़ा में पहुंचकर जमकर गाली-गलौज की और शासकीय कामकाज में बाधा पहुंचाई। इसके बाद कस्बे के मुख्य बाजार स्थित एक गैराज में खड़ी अधिवक्ता की आई-10 कार पर पेट्रोल डालकर दिनदहाड़े आग लगा दी। घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया और लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

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