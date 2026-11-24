मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों ने वन विभाग की गश्ती टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी कर वनकर्मियों का रास्ता रोका और फिर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में तीन कर्मचारी घायल हो गए। इसके बाद आरोपी वन विभाग की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर को भी छुड़ाकर फरार हो गए। अब कोतवाली पुलिस ने तीन दिन के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी कर रोका रास्ता
जानकारी के मुताबिक, 19 नवंबर को वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान रेत माफिया से जुड़े आरोपियों ने वन विभाग के कर्मचारियों को रोकने के लिए सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। वनकर्मी जब तक स्थिति समझ पाते, आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
इस हमले में वनरक्षक रामलखन गुर्जर सहित तीन वनकर्मी घायल हो गए। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपियों ने सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाकर वन विभाग की कार्रवाई में बाधा डाली।
मारपीट के बाद जबरन छुड़ा ले गए ट्रैक्टर
वनकर्मियों के साथ मारपीट करने के बाद आरोपियों ने कार्रवाई के दौरान पकड़े गए रेत माफिया के ट्रैक्टर को भी जबरन छुड़ा लिया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सरकारी कर्मचारियों पर हमले और जब्त वाहन छुड़ाने की घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की तलाश शुरू की।
20 से 22 नवंबर के बीच पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। कोतवाली पुलिस ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। पुलिस ने 20 से 22 नवंबर के बीच पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।
अवैध रेत कारोबार और वनकर्मियों की सुरक्षा पर सवाल
इस घटना ने श्योपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई करने वाले सरकारी अमले की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग की टीम पर हमला करने और पकड़े गए ट्रैक्टर को जबरन छुड़ाने की घटना बताती है कि अवैध कारोबार पर कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
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पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की जांच में यह देखना अहम होगा कि हमले में किन लोगों की क्या भूमिका रही और क्या इस घटना के पीछे अवैध रेत कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। साथ ही, इलाके में अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, इस पर भी नजर रहेगी।