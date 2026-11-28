सतना जिले के उचेहरा में इंडियन बैंक से दो लाख रुपये निकालकर दवा कराने पहुंचे एक वृद्ध की जेब से एक लाख रुपये चोरी होने के मामले में नाबालिग से पूछताछ के दौरान शुक्रवार रात हंगामा हो गया। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बैंक के भीतर और बाहर मेडिकल स्टोर के पास एक किशोर संदिग्ध स्थिति में नजर आ रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी थी।

पुलिस के मुताबिक, फुटेज के आधार पर वार्ड क्रमांक तीन के करीब 14 वर्षीय नाबालिग की पहचान की गई थी। इसके बाद बैंक, विपिन मेडिकल स्टोर और डॉ. सत्येंद्र प्रसाद के चैंबर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। साथ ही, स्कूल जाकर भी उसकी पहचान की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस का दावा है कि सभी जगहों पर नाबालिग की मौजूदगी नजर आई। इसके आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की। इस दौरान उसके परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए और सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। हालांकि, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उग्र भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

उचेहरा पुलिस के खिलाफ हुई नारेबाजी

मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद वार्ड क्रमांक तीन के करीब 50 लोगों ने बरहा तिराहे पर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया और थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आई जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान सतना की ओर जा रहे एक वाहन को रोककर गाली-गलौज किए जाने की बात भी सामने आई। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसी दौरान हुए पथराव में डायल-112 वाहन का आगे का शीशा चकनाचूर हो गया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप : थाना प्रभारी ने की गाली-गलौज और मारपीट

वहीं, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी सतीश मिश्र ने नाबालिग के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच-पड़ताल के बाद विधि के अनुसार मामला दर्ज किया गया है और नाबालिग से पूछताछ की जा रही थी।



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रात में हुए हंगामे और पथराव के बाद स्थिति संभालने के लिए नागौद एसडीओपी रघु केशरी, थाना प्रभारी सतीश मिश्रा, पोड़ी चौकी प्रभारी सहित आसपास के थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी सतीश मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने वाहनों के काफिले के साथ वार्ड क्रमांक तीन सहित पूरे उचेहरा नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला।