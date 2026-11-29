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जिलों से मांगे नाम, 500 महिलाओं की सूची तैयार

कांग्रेस ने सभी जिला प्रभारियों से चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं के नाम मांगे थे। प्रत्येक जिले से तीन नाम भेजने को कहा गया था। हालांकि, कुछ जिलों ने तीन से पांच नाम तक भेजे। पार्टी ने जिला प्रभारियों से मिले सभी नामों को शामिल करते हुए 500 महिलाओं की सूची तैयार की है। इसमें नए चेहरों के साथ पहले विधानसभा, लोकसभा और महापौर का चुनाव लड़ चुकी महिलाएं भी शामिल हैं। विज्ञापन



2 दिसंबर को नेताओं की मौजूदगी में होगा पहला प्रशिक्षण

भोपाल में होने वाले पहले ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, महाराष्ट्र की वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शामिल होंगी। महिलाओं को चुनावी राजनीति, संगठन की कार्यप्रणाली और जनसंपर्क से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले के मुताबिक, प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं का प्राथमिक परीक्षण भी किया जा सकता है। इसके आधार पर आगे की तैयारी कराई जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन



पिछले चुनावों में महिलाओं को कितने टिकट मिले?

कांग्रेस के पिछले चुनावी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है।

- 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें से छह चुनाव जीती थीं। बाद में बीना विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गईं।

- 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 29 सीटों में से सिर्फ रीवा में नीलम अभय मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था।

- 2022 के महापौर चुनाव में 15 में से आठ सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी थीं।



सीटें बढ़ीं तो विधानसभा में 115 महिलाओं के लिए बन सकती हैं जगह

महिला आरक्षण और परिसीमन के प्रस्तावों के बाद मध्यप्रदेश में चुनावी प्रतिनिधित्व का गणित भी बदल सकता है। प्रस्तावित 50 प्रतिशत सीट वृद्धि के आधार पर विधानसभा की 230 सीटें बढ़कर 345 और लोकसभा की 29 सीटें बढ़कर 44 होने का अनुमान है। यदि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण इसी आधार पर लागू होता है तो विधानसभा में करीब 115 और लोकसभा में लगभग 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। हालांकि, वास्तविक संख्या परिसीमन और आरक्षण की अंतिम अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी।



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संसद की बैठकों पर भी नजर

महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर आगे की विधायी प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की 500 महिलाओं की सूची और उनके प्रशिक्षण की पहल को इसी संभावित बदलाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी अब महिला आरक्षण लागू होने की स्थिति में उम्मीदवारों की तैयारी पहले से रखने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस ने सभी जिला प्रभारियों से चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं के नाम मांगे थे। प्रत्येक जिले से तीन नाम भेजने को कहा गया था। हालांकि, कुछ जिलों ने तीन से पांच नाम तक भेजे। पार्टी ने जिला प्रभारियों से मिले सभी नामों को शामिल करते हुए 500 महिलाओं की सूची तैयार की है। इसमें नए चेहरों के साथ पहले विधानसभा, लोकसभा और महापौर का चुनाव लड़ चुकी महिलाएं भी शामिल हैं।भोपाल में होने वाले पहले ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, महाराष्ट्र की वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शामिल होंगी। महिलाओं को चुनावी राजनीति, संगठन की कार्यप्रणाली और जनसंपर्क से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले के मुताबिक, प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं का प्राथमिक परीक्षण भी किया जा सकता है। इसके आधार पर आगे की तैयारी कराई जाएगी।कांग्रेस के पिछले चुनावी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है।- 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें से छह चुनाव जीती थीं। बाद में बीना विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गईं।- 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 29 सीटों में से सिर्फ रीवा में नीलम अभय मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था।- 2022 के महापौर चुनाव में 15 में से आठ सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी थीं।महिला आरक्षण और परिसीमन के प्रस्तावों के बाद मध्यप्रदेश में चुनावी प्रतिनिधित्व का गणित भी बदल सकता है। प्रस्तावित 50 प्रतिशत सीट वृद्धि के आधार पर विधानसभा की 230 सीटें बढ़कर 345 और लोकसभा की 29 सीटें बढ़कर 44 होने का अनुमान है। यदि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण इसी आधार पर लागू होता है तो विधानसभा में करीब 115 और लोकसभा में लगभग 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। हालांकि, वास्तविक संख्या परिसीमन और आरक्षण की अंतिम अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी।यह भी पढ़ें- कांग्रेस में अब पद नहीं, काम का हिसाब होगा: जीतू पटवारी ने विधानसभा प्रभारियों से मांगी संगठन की रिपोर्ट महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर आगे की विधायी प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की 500 महिलाओं की सूची और उनके प्रशिक्षण की पहल को इसी संभावित बदलाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी अब महिला आरक्षण लागू होने की स्थिति में उम्मीदवारों की तैयारी पहले से रखने की दिशा में काम कर रही है।

महिला आरक्षण लागू होने से पहले मध्यप्रदेश कांग्रेस ने संभावित महिला उम्मीदवारों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने प्रदेशभर से 500 ऐसी महिलाओं की सूची तैयार की है, जो भविष्य में विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब इन्हें प्रशिक्षण देकर चुनावी राजनीति के लिए तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक से होगी। खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार केवल महिला नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें सीधे चुनाव लड़ने की तैयारी कराने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए महिलाओं की भाषण शैली, संवाद कौशल, शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक समझ का भी आकलन किया जाएगा।