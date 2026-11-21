जिले की कसरावद तहसील में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार भाई-बहन की मौत हो गई। ग्राम भैंसावद के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बहन ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के दो जवान बच्चों की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।जानकारी के अनुसार ग्राम रसवा निवासी राहुल पिता सुनील (20) अपनी बहन रोशनी पिता सुनील (23) के साथ किसी काम से ठीकरी गया था। शुक्रवार शाम दोनों बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम भैंसावद के पास सामने से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई-बहन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे में राहुल को गंभीर चोटें आईं और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं रोशनी की हालत भी बेहद नाजुक थी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दोनों मृतकों के शव कसरावद के शासकीय अस्पताल लाए गए। यहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।हादसे की खबर जैसे ही ग्राम रसवा पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई। जिन भाई-बहन के घर लौटने का इंतजार परिजन कर रहे थे, उनकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। एक साथ परिवार के दो सदस्यों को खोने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर है। मामला बलकवाड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।